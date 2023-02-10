Юлия Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова разбила лицо во время катания на сноуборде.

Спортсменка опубликовала соответствующее видео на своей странице в социальной сети.

«Со мной всё хорошо. Просто дерево», — подписала ролик Ефимова.

30-летняя Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов — 17 (шесть золотых, семь серебряных, четыре бронзовые). Кроме того, российская спортсменка входит в десятку лучших в истории чемпионатов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15). На данный момент спортсменка находится в США.