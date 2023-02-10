Мария Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту на турнире «Русская зима»

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на турнире «Русская зима», который проходит в Москве, с результатом 1,91 метра. Ставшая второй Кристина Королёва преодолела планку на той же высоте, но уступила Ласицкене, так как использовала больше попыток. Третий результат показала Мария Кочанова (1,88).

Серебряный призёр чемпионата мира — 2013 Екатерина Конева первенствовала в тройном прыжке с результатом 14,03 метра. Второй стала Дарья Нидбайкина (13,70), третьей — Анастасия Белова (13,29).

Полина Кнороз заняла первое место в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 4,55 метра. Второй стала Аксана Гатауллина (4,45), третьей — Елизавета Бондаренко (4,30). У мужчин победу праздновал Дмитрий Качанов (5,60). Второе место занял Илья Просвирин (5,30), третье — Михаил Шмыков (5,30).