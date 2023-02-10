Лысенко обыграл Иванюка в прыжках в высоту на «Русской зиме» — 2023

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко стал победителем «Русской зимы» — 2023 в прыжках в высоту с результатом 2,30 метра. Вторым стал бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 Илья Иванюк, преодолевший планку на высоте 2,26. Третье место занял Никита Курбанов (2,23)



В прыжках в длину у мужчин победу одержал Артём Чермошанский (7,82 м), вторым стал Данил Чечепа (7,74), третьим — Виталий Павлов (7,72).

Полина Миллер стала победительница «Русской зимы» — 2023 в беге на 400 м, преодолев дистанцию за 53,24 секунды. Второй финишировала Антонина Кривошапка (53,46), третьей — Екатерина Иванова (53,54). Аналогичную дистанцию у мужчин выиграл Александр Масютенко (47,29). Второе место занял Вадим Кукалев (47,38), третье — Никита Ленчиков (47,60).