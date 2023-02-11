Александра Костенюк нанесла поражение украинке и упрочила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ

Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после 8-го тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Накануне россиянка оказалась сильнее представительницы Украины Анны Музычук.



Набрав 6,5 очка после восьми туров, Александра сохраняет единоличное лидерство в турнире, опережая ближайшую преследовательницу Хампи Конеру из Индии на 1,5 балла. На третьем и четвёртом местах располагаются Элизабет Петц и Нана Дзагнидзе с 4,5 очка.



В 9-м туре Костенюк сыграет ещё с Дзагнидзе.



Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.



Этап Гран‑при ФИДЕ в Мюнхене продлится до 13 февраля.

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