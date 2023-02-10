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Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Марией Музычук на этапе Гран-при ФИДЕ

Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Марией Музычук на этапе Гран-при ФИДЕ
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Российский гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк продолжает лидировать после седьмого тура мюнхенского этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Накануне россиянка сыграла вничью с представительницей Украины Марией Музычук.

Набрав 5,5 очка после семи туров, Александра сохраняет единоличное лидерство в турнире, опережая ближайшего преследователя Нану Дзагнидзе из Грузии на один балл. На третьем месте располагается Хампи Конеру (Индия) с четырьмя очками.

Сегодня Костенюк сыграет ещё с одной украинкой Анной Музычук.

Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Этап Гран‑при ФИДЕ в Мюнхене продлится до 13 февраля.

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