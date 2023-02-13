Россиянка Александра Костенюк выиграла 2-й этап Гран-при Международной шахматной федерации

Российская гроссмейстер, 12-я чемпионка мира Александра Костенюк стала победительницей второго этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) среди женщин, который проходил в Мюнхене (Германия).

В финальном, 11-м раунде Костенюк проиграла китаянке Чжу Цзиньэр, но сохранила первую строчку в таблице, набрав 7,5 очка. Второй стала индианка Хампи Конеру, которая набрала семь очков. Третье место заняла грузинка Нана Дзагнидзе (6,5 очка).

Костенюк выступает на турнире под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян до соревнований в нейтральном статусе. Ранее появлялась информация о том, что Александра с 1 января 2024 года будет выступать под флагом Швейцарии. Она получила швейцарское гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем.