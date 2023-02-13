Привалова: атлеты, не поддерживающие решение президента, не должны представлять Россию

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова оценила идею министра спорта Польши Камиля Бортничука создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) смогли бы выступать некоторые белорусские и российские спортсмены.

«Спортсмены и любой гражданин России, которые не поддерживают решение президента, не должны представлять страну. Я думаю, что те, кто не поддерживает военную спецоперацию, уже уехали. А те, кто остаются, поддерживают её», — приводит слова Приваловой Reuters.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее МОК выступил с инициативой допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.