Российских прыгунов в воду пригласили выступить на Азиатских играх в Китае

Российские прыгуны в воду получили приглашение выступить на Азиатских играх 2023 года в Китае.
«Азиатская федерация плавания направила нам официальное письмо с предложением подать заявку на участие в Азиатских играх, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Даже несмотря на то что указанные соревнования не являются отборочными на Олимпийские игры, мы заинтересованы в том, чтобы выступить в них, нашим спортсменам нужна практика. В ближайшее время мы направим нашу заявку в Азиатскую федерацию», — приводит ТАСС слова президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.
В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил о готовности пригласить российских и белорусских спортсменов принять участие в своих соревнованиях, включая предстоящие летние Азиатские игры в Китае.
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