Американского гроссмейстера обвинили в сексуальных домогательствах
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Американский гроссмейстер Алехандро Рамирес находится под следствием Шахматной федерации Соединённых Штатов Америки по подозрению в сексуальных домогательствах.
Сообщается, что американская шахматистка Дженнифер Шахаде утверждала, что Рамирес дважды нападал на неё, а также рассказала, что она видела «тревожные знаки» от других возможных жертв.
Рамирес ответил: «Я не могу комментировать конкретные утверждения госпожи Шахаде из-за незавершённых расследований, проводимых Шахматной федерацией США и Шахматным клубом Сент-Луиса, я понимаю озабоченность, вызванную обвинениями, выдвинутыми против меня. Я полностью сотрудничаю со всеми и с нетерпением жду возможности ответить на эти обвинения и поделиться своей точкой зрения».
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