В Ассоциации мини-футбола России высказались о решении УЕФА по матчу с украинцами

Президент Ассоциации мини-футбола России, член исполкома Российского футбольного союза Эмиль Алиев прокомментировал решение УЕФА оштрафовать Украинскую ассоциацию мини-футбола за поведение болельщиков на полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года. Сборная России одержала в том матче победу со счётом 3:2.
«Важно в данном случае то, что виновная сторона признана виновной. Участники матча, сотрудники УЕФА, оргкомитет турнира, телезрители во многих странах мира слышали и видели явные нарушения со стороны украинских болельщиков, агрессивное и провокационное поведение. Мы видели, как наказываются федерации и за куда менее очевидные выкрики или демонстрации различных символик. В нашем же случае была неприкрытая агрессия, и для нас непонятно только, почему потребовалось больше года, чтобы это зафиксировать.
Мы удовлетворены фактом решения, однако считаем при этом его затянутым и неполным. Неполным в той части, что игроки и делегация сборной Украины в том матче отказались жать руки нашим спортсменам. Эта норма установлена самим УЕФА как одна из основополагающих, о ней напоминается на каждом предматчевом совещании. Данное нарушение в итоговом решении не отражено. Игнорируя его, УЕФА сам же обесценивает свои нормы регламента», — приводит слова Алиева ТАСС.
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