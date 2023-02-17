УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам матча со сборной России

УЕФА принял решение наказать Украинскую ассоциацию мини-футбола за поведение фанатов в матче со сборной России. Встреча между сборными России и Украины состоялась 4 февраля 2022 года в рамках полуфинала чемпионата Европы. Россияне победили (3:2).

Украинская ассоциация оштрафована на € 20 тыс. за провокационные, оскорбительные и запрещённые скандирования со стороны украинских фанатов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В финале чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года сборная России уступила команде Португалии со счётом 2:4. Это было пятое поражение российской сборной в финалах чемпионатов Европы подряд.

Сборной России удавалось дойти до финала чемпионатов Европы в 2005, 2012, 2014, 2016 и 2022 годах. Все финалы были проиграны.