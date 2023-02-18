Аронян вышел в лидеры турнира WR Chess Masters, Непомнящий в 3-й раз кряду сыграл вничью

В Дюссельдорфе завершился 3-й тур супертурнира WR Chess Masters. Российские гроссмейстеры Андрей Есипенко и Ян Непомнящий завершили свои партии вничью. Для Непомнящего этого уже третья ничья на турнире. Ян разошёлся миром с Нодирбеком Абдусатторовым, Ян-Кшиштофом Дудой и Анишем Гири.
После победы в 3-м туре над Абдусатторовым на чистое первое место вышел Левон Аронян, набравший 2,5 очка в трёх партиях. Непомнящий и Есипенко набрали по 1,5 очка и делят 4–7-е места с другими гроссмейстерами.
Результаты партий 3-го тура
Левон Аронян – Нодирбек Абдусатторов 1:0
Уэсли Со – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5
Ян Непомнящий – Аниш Гири 0,5:0,5
Андрей Есипенко – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5
Рамешбабу Прагнанандха – Винсент Каймер 1:0
Положение после 3-го тура
1. Левон Аронян – 2,5.
2–3. Уэсли Со, Гукеш Доммараджу – по 2.
4–7. Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Аниш Гири – по 1,5.
8–9. Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда — по 1.
10. Винсент Каймер — 0,5.
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