Аронян вышел в лидеры турнира WR Chess Masters, Непомнящий в 3-й раз кряду сыграл вничью

В Дюссельдорфе завершился 3-й тур супертурнира WR Chess Masters. Российские гроссмейстеры Андрей Есипенко и Ян Непомнящий завершили свои партии вничью. Для Непомнящего этого уже третья ничья на турнире. Ян разошёлся миром с Нодирбеком Абдусатторовым, Ян-Кшиштофом Дудой и Анишем Гири.

После победы в 3-м туре над Абдусатторовым на чистое первое место вышел Левон Аронян, набравший 2,5 очка в трёх партиях. Непомнящий и Есипенко набрали по 1,5 очка и делят 4–7-е места с другими гроссмейстерами.

Результаты партий 3-го тура

Левон Аронян – Нодирбек Абдусатторов 1:0

Уэсли Со – Гукеш Доммараджу 0,5:0,5

Ян Непомнящий – Аниш Гири 0,5:0,5

Андрей Есипенко – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха – Винсент Каймер 1:0



Положение после 3-го тура

1. Левон Аронян – 2,5.

2–3. Уэсли Со, Гукеш Доммараджу – по 2.

4–7. Нодирбек Абдусатторов, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Аниш Гири – по 1,5.

8–9. Рамешбабу Прагнанандха, Ян-Кшиштоф Дуда — по 1.

10. Винсент Каймер — 0,5.