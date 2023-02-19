«Белогорье» переиграло петербургский «Зенит» в 24-м туре мужской Суперлиги по волейболу

Завершился игровой день 24-го тура чемпионата России по волейболу сезона-2022/2023 среди мужчин. В центральной встрече «Белогорье» (Белгород) на своей площадке переиграло питерский «Зенит» — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:18).
Казанский «Зенит» на своей площадке уверенно переиграл кемеровский «Кузбасс» — 3:0 (26:24, 25:11, 25:19). Московское «Динамо» оказалось сильнее АСК — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19), а новосибирский «Локомотив» обыграл «Югру» — 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 24-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Урал» (Уфа) — 3:2 (21:25, 25:23, 12:25, 25:21, 15:12).
«Локомотив» (Новосибирск) — «Югра» (Нижневартовск) — 3:1 (25:15, 24:26, 25:17, 25:22).
«Зенит» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0 (26:24, 25:11, 25:19).
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:18).
«Динамо» (Москва) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
«Строитель» (Минск) — «Динамо-ЛО» — 0:3 (18:25, 16:25, 20:25).
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