Скобрев поддерживает выступление россиян на ОИ-2024 под нейтральным флагом

Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту, ныне тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев согласился с высказыванием двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что российским спортсменам нужно соглашаться выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Я поддерживаю то, чтобы наши спортсмены выступали. Понятное дело, что мы все переживаем за флаг, за гимн, за то, кто нас воспитал. Но век у спортсмена короткий. Реально очень маленький период времени, когда спортсмен может выступать на высоком уровне.

Поэтому нам нужно сделать всё возможное, чтобы допустить спортсменов. Даже за неимением флага мы должны сделать всё возможное, чтобы они выступали. Все и так будут знать, из какой они страны», — приводит слова Скобрева Metaratings.ru.