Стало известно название запрещённого вещества, обнаруженного в пробе чемпиона ОИ Ильиных

Стало известно, какое запрещённое вещество было обнаружено при перепроверке допинг-пробы олимпийского чемпиона по волейболу Дмитрия Ильиных.

Ранее Ильиных получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он был отстранён из-за пробы, взятой в 2013 году. Срок действия дисквалификации Ильиных завершится 12 января 2025 года. 36-летний волейболист завершил карьеру осенью 2021 года, после чего занимал пост спортивного директора мужского волейбольного клуба «Белогорье».



«В допинг-пробе Ильиных, сданной в 2013 году, обнаружен метилгексанамин», — приводит слова своего источника ТАСС.

Запрещённая субстанция метилгексанамин относится к классу S6 «Стимуляторы». Причиной его попадания в организм может стать загрязнённая добавка и/или спортивное питание, сообщается на сайте РУСАДА вместе с рекомендацией не использовать БАДы, производители которых не всегда указывают полную/достоверную информацию о составе своего продукта.

Ранее Ильиных заявил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).