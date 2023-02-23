«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в волейбольной Суперлиге

Завершился матч 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Белгородское «Белогорье» нанесло поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (26:24, 26:28, 25:19, 25:21).
Самым результативным в составе белгородской команды стал Павел Тетюхин, набравший 23 очка. 18 очков принёс команде Мохамед Аль Хачдади, 14 – Руслан Галимов, выполнивший три эйса. Пять очков на блоке заработал Игорь Филиппов. В составе «Динамо-ЛО» 22 очка на счету Марко Ивовича, 20 набрал Денис Бирюков.
«Белогорье» одержало» 15-ю победу (вторую подряд) и вышло на пятое место в турнирной таблице. «Динамо-ЛО» с 13 победами – девятое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 25-й тур
«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 3:1 (26:24, 26:28, 25:19, 25:21).
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