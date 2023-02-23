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Ян Непомнящий одержал свою первую победу на турнире WR Chess Masters, обыграв лидера

В Дюссельдорфе завершились партии 7-го тура супертурнира WR Chess Masters. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал свою первую победу, обыграв чёрными фигурами лидера — Левона Ароняна. Предыдущие шесть партий Непомнящий свёл вничью. Андрей Есипенко белым цветом уступил Гукешу Доммараджу.

Доммараджу догнал по очкам Ароняна (по 4,5), гроссмейстеры делят первое место. Непомнящий и Уэсли Со отстают на пол-очка.

Результаты партий 7-го тура

Левон Аронян – Ян Непомнящий 0:1;

Винсент Каймер – Аниш Гири 0,5:0,5;

Нодирбек Абдусатторов – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5;

Андрей Есипенко – Гукеш Доммараджу 0:1;

Рамешбабу Прагнанандха – Уэсли Со 0,5:0,5.

Положение после 7-го тура

1-2. Левон Аронян, Гукеш Доммараджу – по 4,5.

3. Ян Непомнящий, Уэсли Со – по 4.

5-10. Аниш Гири, Андрей Есипенко, Винсент Каймер, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха — по 3.