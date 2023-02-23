Ян Непомнящий одержал свою первую победу на турнире WR Chess Masters, обыграв лидера

В Дюссельдорфе завершились партии 7-го тура супертурнира WR Chess Masters. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал свою первую победу, обыграв чёрными фигурами лидера — Левона Ароняна. Предыдущие шесть партий Непомнящий свёл вничью. Андрей Есипенко белым цветом уступил Гукешу Доммараджу.
Доммараджу догнал по очкам Ароняна (по 4,5), гроссмейстеры делят первое место. Непомнящий и Уэсли Со отстают на пол-очка.
Результаты партий 7-го тура
Левон Аронян – Ян Непомнящий 0:1;
Винсент Каймер – Аниш Гири 0,5:0,5;
Нодирбек Абдусатторов – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5;
Андрей Есипенко – Гукеш Доммараджу 0:1;
Рамешбабу Прагнанандха – Уэсли Со 0,5:0,5.
Положение после 7-го тура
1-2. Левон Аронян, Гукеш Доммараджу – по 4,5.
3. Ян Непомнящий, Уэсли Со – по 4.
5-10. Аниш Гири, Андрей Есипенко, Винсент Каймер, Нодирбек Абдусатторов, Ян-Кшиштоф Дуда, Рамешбабу Прагнанандха — по 3.
- 23 февраля 2023
-
23:50
-
20:44
-
10:24
- 22 февраля 2023
-
23:33
-
22:37
-
22:23
-
20:52
-
17:49
-
15:26
-
14:17
-
13:51
-
11:37
-
10:10
-
09:16
- 21 февраля 2023
-
21:12
-
19:38
-
17:02
-
16:25
-
15:37
-
15:08
-
14:45
-
14:35
-
11:00
-
10:55
-
09:55
-
09:53
-
00:44
- 20 февраля 2023
-
23:04
-
18:45
-
17:45
-
16:58
-
16:48
-
15:45
-
15:38
-
15:20