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Сёстры Аверины выступят на чемпионате России по художественной гимнастике

Сёстры Аверины выступят на чемпионате России по художественной гимнастике
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Многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины выступят на чемпионате России по художественной гимнастике по усечённой программе. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Чемпионат России проходит с 25 февраля по 4 марта во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Сегодня, 27 февраля, стартовал финал многоборья.

«Они не снялись. Завтра (28 февраля) выступают. И сегодня тоже будут делать по одному виду. Выступают по усечённой программе», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Дина Аверина является серебряным призёром Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз — на чемпионатах Европы.

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