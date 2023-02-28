Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сегодня, 28 февраля, в Абу-Даби в рамках Азиатского шахматного саммита состоялась Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации, на которой решался вопрос о вступлении Федерации шахмат России в состав АШФ.
Сообщается, что за вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6. Переход состоится 1 мая 2023 года.
Ранее конституционная комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучила возможность перехода ФШР в AШФ и не нашла в таком переходе нарушений. В апреле прошлого года по итогам заседания наблюдательного совета ФШР единогласно было принято решение о вступлении в состав участников АШФ.
Федерация шахмат России, таким образом, стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.
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