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Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации

Федерация шахмат России вошла в состав Азиатской шахматной федерации
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Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сегодня, 28 февраля, в Абу-Даби в рамках Азиатского шахматного саммита состоялась Континентальная ассамблея Азиатской шахматной федерации, на которой решался вопрос о вступлении Федерации шахмат России в состав АШФ.

Сообщается, что за вступление ФШР в АШФ проголосовало 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6. Переход состоится 1 мая 2023 года.

Ранее конституционная комиссия Международной федерации шахмат (ФИДЕ) изучила возможность перехода ФШР в AШФ и не нашла в таком переходе нарушений. В апреле прошлого года по итогам заседания наблюдательного совета ФШР единогласно было принято решение о вступлении в состав участников АШФ.

Федерация шахмат России, таким образом, стала первой российской спортивной организацией, сменившей региональное членство с европейского на азиатское.

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