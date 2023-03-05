ВАДА дало оценку исследованию о влиянии лекарств от астмы на спортивные результаты

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило проведении исследований о влиянии используемых для лечения астмы веществ на улучшение результатов. Последние выводы ученых укрепили позицию организации в поддержку действующих правил, сообщили в пресс-службе организации.
В феврале спортивное издание Sportschau опубликовало результаты исследования Университетской клиники Ульма в Германии, которые свидетельствуют о том, что использование противоастматических препаратов (сальбутамола и формотерола) может помочь спортсменам улучшить результаты на 2-3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.
В организации отметили, что регулярно проводят исследования бета-2-агонистов (веществ, используемых для лечения астмы), чтобы закрепить пороговые значения для этого класса веществ.
«Упомянутое в статье исследование Университетской клиники Ульма финансировалось ВАДА и дополнило антидопинговые сведения о сальбутамоле. Данные, полученные в результате исследования в Ульме, были интегрированы в глобальную информацию о сальбутамоле и укрепляют позицию в поддержку действующих правил
ВАДА также следит за международными научными и медицинскими публикациями, чтобы убедиться, что последние знания о препаратах от астмы обсуждаются с членами экспертно-консультативной группы и, при необходимости, учитываются при разработке антидопинговых правил», — приводит заявление пресс-службы организации ТАСС.
Сальбутамол и формотерол не относятся к запрещенным препаратам, но на их использование WADA накладывает ограничения — спортсменам нельзя превышать установленный порог. Самый известный случай нарушения дозировки связан с норвежским лыжником Мартином Сундбю, в 2016 году он был дисквалифицирован на два месяца. Использование противоастматических препаратов часто подвергается в России критике, в числе активных противников их использования президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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