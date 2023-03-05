Данил Лысенко завоевал золото в прыжках в высоту на ЧР по лёгкой атлетике в помещении

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко стал победителем чемпионата России по лёгкой атлетике в помещении. Он взял высоту в 2,34 метра. Серебряную медаль получил Илья Иванюк (2,30). Бронзовая награда досталась Алексею Фадееву (2,26).

В тройном прыжке лучшим стал Илья Телкунов (Москва, 16.32). Серебро у Антона Бульдова (Москва) — 16,23, а замкнул тройку призёров у Дмитрия Чижикова (Санкт-Петербург) — 16,11.

У женщин победу в тройном прыжке праздновала Дарья Нидбайкина (Москва) – 14,11. Второе место получила Екатерина Конева (Краснодарский, Хабаровский) – 14.08, третье у Валерии Воловликовой (Москва, Ростовская область) – 13.23.

Чемпионат России по лёгкой атлетике. Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко (Москва) – 2,34.

2. Илья Иванюк (Брянская область, Смоленская область) – 2,30.

3. Алексей Фадеев (Омская область) – 2,26.