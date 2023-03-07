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Сборная России по мини-футболу одержала победу в первом матче под руководством Зоидзе

Юношеская и взрослая сборные России по мини-футболу провели в Бишкеке первые товарищеские матчи с командами хозяев. Обе встречи завершились победами гостей.

Для основной сборной России этот матч стал первым под руководством Бесика Зоидзе. Россияне одержали победу над командой Киргизии со счётом 6:1.

В первом тайме дублем отметился Александр Пирогов, ещё один мяч на счету Павла Карпова. После перерыва хозяева усилиями Айдарбека Абдулжалила сократили отрыв, но затем российская команда смогла ещё трижды поразить ворота сборной Киргизии. Отличились Валерий Демин, Андрей Батырев и Азиз Муждаков.

Ранее встретились юношеские сборные России и Киргизии. Подопечные Сергея Абрамова выиграли со счётом 4:2. В составе российской команды отличились Константин Шуклецов, Максим Баранов, Данил Башкирев и Александр Мусатов.

7 марта те же соперники встретятся вновь.