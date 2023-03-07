Ганна выиграл разделку на старте велогонки «Тиррено — Адриатико», Власов — 15-й

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Итальянский велогонщик Филиппо Ганна одержал победу на первом этапе домашней велогонки «Тиррено — Адриатико». Ганна преодолел дистанцию индивидуальной гонки протяжённостью в 11,5 км за 12 минут и 28 секунд. Представитель INEOS Grenadiers опередил немца Леннарда Кемну из BORA – hansgrohe на 28 секунд. Третий результат показал Магнус Шеффилд из INEOS Grenadiers (+0,31).

В «Тиррено — Адриатико» участвуют двое россиян: Александр Власов из Bora — Hansgrohe финишировал 15-м, а Глеб Сырица из Astana Qazaqstan — 21-м.

Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». 1-й этап

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 11,5 км

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – 12.28.

2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe) – отставание 0,28.

3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers) +0,31…

15. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +0,50…

21. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan) +1.00