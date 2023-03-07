Сергей Карякин — о переходе в Азию: в Европе давали понять, что нас не ждут

Гроссмейстер Сергей Карякин высказался о причинах перехода Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию.

«Когда я говорил, что поддерживаю, имел в виду, что мы движемся в верном направлении, в том числе политически. Сейчас всё, так или иначе, связано с политикой, в шахматах это приобрело тоже немаловажное значение. Неоднократно нам в Европе давали понять, что нас не ждут. Одно из последних таких проявлений — заявление Немецкой шахматной федерации. Они сказали, что те немецкие спортсмены, которые будут играть с россиянами, останутся без какого-либо финансирования, то есть им, по сути, запрещают играть с нами. Даже Магнус Карлсен, который всегда был за спорт и примирение, сказал, что россиянам сейчас не стоит участвовать в турнирах. Там есть ещё много всего другого.

В прошлом году проводился личный чемпионат Европы. Там раньше участвовали 40-50 российских спортсменов, а в прошлом году — четыре человека. В десятки раз упал интерес и возможность ездить на подобные соревнования. Это тяжело логистически, сложно получать визы. Кроме того, это тяжело с точки зрения безопасности.

Уверен, что решение о переходе в Азию абсолютно правильное. В Азии нас действительно ждут, нам там рады. Там очень сильная конкуренция. С одной стороны, будет сложно, но с другой — интересно и правильно», — передаёт слова Карякина корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.