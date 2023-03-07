«Это даже не смешно!» Светлана Журова — о решении отстранить Ирину Винер на два года

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о двухлетней дисквалификации главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирины Винер, поводом для которой стали высказывания тренера после поражения сестёр Авериных на Олимпиаде в Токио, а также на чемпионате мира – 2021.

«Объяснение отстранения Винер достаточно сложное. Её отстранили за рассуждения о судействе. Они не то чтобы влияют на процесс. Насколько я помню, она не поехала в Токио. В принципе, дисквалификации судей и тренеров в художественной гимнастике были. Но в тех случаях было доказано, что эти люди манипулировали. Такие расследования были. Что меня смущает в случае с Винер: прошло практически два года с Олимпиады в Токио. То есть два года это никого не беспокоило. Или два года расследование шло? Это даже не смешно!

Кто-то составил план: все негативные повестки в области спорта по отношению к России, которые можно системно вбрасывать в иностранные СМИ. И получается, что в иностранных СМИ будут следующего рода новости, что Винер дисквалифицировали, потому что она отстаивала интересы спортсменки. И сейчас в прессе всё польётся. Мне кажется, что такие новости заготовлены заранее. Надавили на федерацию, и спустя два года принимают такое решение. Насколько я понимаю, то решение потрясающее — отстранение на два года и начнёт действовать с того момента, когда мы вернёмся на международную арену. Отстранение начнёт действовать только по возвращении, но не больше пяти лет. Даже в уголовном праве такого нет. Мы сейчас сидим в тюрьме международной, которую нам создали. И как мы из неё выйдем, то в силу вступит наказание (смеётся)», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.