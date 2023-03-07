Власов стал 58-м в спринтерской гонке «Тиррено — Адриатико», он 14-й в общей классификации

Голландский велогонщик Фабио Якобсен победил в спринтерской гонке на втором этапе веломногодневки «Тиррено — Адриатико». Вторым к финишу пришёл бельгиец Яспер Филипсен, а замкнул тройку призёров колумбиец Фернандо Гавирия. Российский спортсмен Александр Власов занял 58-е место.
Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». 2-й этап
Спринтерская гонка
1. Фабио Якобсен (Нидерланды)
2. Яспер Филипсен (Италия)
3. Фернандо Гавирия (Колумбия)
58. Александр Власов (Россия)
Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». Генеральная классификация
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers).
2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgrohe).
3. Магнус Шеффилд (США, INEOS Grenadiers).
14. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe).
19. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan).
«Тиррено — Адриатико» — престижная веломногодневка, состоящая из 7 этапов. Она завершится 12 марта.
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