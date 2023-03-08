World Athletics увеличит число женщин в совете и начнёт назначать женщину вице-президентом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена увеличить число женщин в совете организации до 40% и в будущем обязательно назначать женщину на пост вице-президента. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics.
Сегодня, 8 марта, с соответствующим заявлением выступил глава World Athletics Себастьян Коу в честь Международного женского дня.
«Я безмерно горжусь тем, что World Athletics снова лидирует в обеспечении гендерного равенства в спорте. Это была важная часть реформ, которые мы ввели ещё в 2016 году. В современном мире недостаточно предоставить равные возможности, мы должны обеспечить равенство. Чтобы добиться истинного равенства в нашем виде спорта, важно, чтобы мы предлагали нашим спортсменкам, администраторам и официальным лицам инструменты и среду, которые им необходимы для продолжения карьеры на всех уровнях лёгкой атлетики. Будь то путём установления квот для женщин в нашем совете или предоставления более гибких возможностей для обучения и развития, которые лучше соответствуют обязательствам женщин, – мы полностью привержены тому, чтобы сделать наш спорт справедливым и представительным для всех», – говорится в заявлении Коу.
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