Австралийская пловчиха Маккеоун побила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине
Поделиться
Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр ‑ 2020 в Токио австралийская пловчиха Кейли Маккеоун установила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине. Об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по плаванию.
Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,14 секунды на чемпионате штата Новый Южный Уэльс в Сиднее. Показав данный результат, Маккеоун побила предыдущий рекорд, установленный летом 2019 года американкой Реган Смит (2.03,35).
21‑летняя Кейли Маккеоун — трёхкратная олимпийская чемпионка. В Токио она завоевала золото на дистанции 100 и 200 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4×100 м. На её счету также бронза Игр в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, одна золотая и шесть серебряных наград чемпионатов мира.
Комментарии
- 10 марта 2023
-
13:31
-
11:24
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
-
22:39
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18
-
22:11
Партнерский контент