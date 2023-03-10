Австралийская пловчиха Маккеоун побила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр ‑ 2020 в Токио австралийская пловчиха Кейли Маккеоун установила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине. Об этом сообщает пресс‑служба сборной Австралии по плаванию.

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,14 секунды на чемпионате штата Новый Южный Уэльс в Сиднее. Показав данный результат, Маккеоун побила предыдущий рекорд, установленный летом 2019 года американкой Реган Смит (2.03,35).

21‑летняя Кейли Маккеоун — трёхкратная олимпийская чемпионка. В Токио она завоевала золото на дистанции 100 и 200 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4×100 м. На её счету также бронза Игр в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, одна золотая и шесть серебряных наград чемпионатов мира.