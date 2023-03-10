Артур Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике по состоянию здоровья

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани из-за повреждения кожных покровов ладоней. Сообщается, что спортсмен пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах.
Далалоян входил в состав сборной команды Москвы, накануне одержавшей победу в мужских командных соревнованиях чемпионата России – 2023. В команду Москвы в числе прочих входили олимпийские чемпионы 2020 года Денис Аблязин и Никита Нагорный.
Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта 2023 года в казанском Центре гимнастики.
Напомним, на прошлогоднем чемпионате России Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье, но из-за проблем с ладонями также был вынужден сняться и пропустить два последних дня турнира.
- 10 марта 2023
-
14:37
-
13:31
-
11:24
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
-
22:39
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12
-
15:47
-
14:40
-
09:04
-
03:22
-
00:13
- 8 марта 2023
-
22:23
-
21:36
-
21:05
-
18:54
-
17:32
-
16:04
-
15:52
-
14:21
-
12:47
-
10:59
-
10:36
-
01:01
- 7 марта 2023
-
23:18