Артур Далалоян снялся с чемпионата России по спортивной гимнастике по состоянию здоровья

Олимпийский чемпион Токио-2020 Артур Далалоян досрочно завершил выступление на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани из-за повреждения кожных покровов ладоней. Сообщается, что спортсмен пропустит как финал многоборья, так и финалы упражнений на отдельных снарядах.

Далалоян входил в состав сборной команды Москвы, накануне одержавшей победу в мужских командных соревнованиях чемпионата России – 2023. В команду Москвы в числе прочих входили олимпийские чемпионы 2020 года Денис Аблязин и Никита Нагорный.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта 2023 года в казанском Центре гимнастики.

Напомним, на прошлогоднем чемпионате России Артур Далалоян завоевал золото в личном многоборье, но из-за проблем с ладонями также был вынужден сняться и пропустить два последних дня турнира.