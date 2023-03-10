Даниел Маринов стал чемпионом России в личном многоборье, Никита Нагорный — второй

На чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани завершились соревнования мужчин в личном многоборье. Победу в финальном турнире одержал Даниел Маринов, который в сумме за шесть снарядов получил от судей 169,830 балла. Второе место занял олимпийский чемпион Никита Нагорный (166,196). Бронзовую медаль завоевал Сергей Найдин (164,696).
Олимпийский чемпион Давид Белявский с суммой 161,863 балла стал пятым. Его товарищ по сборной России на Играх-2020 Артур Далалоян досрочно завершил выступление в финале личного многоборья из-за повреждения кожных покровов ладоней.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Личное многоборье
1. Даниел Маринов — 169,830
2. Никита Нагорный — 166,196
3. Сергей Найдин — 164,696
4. Кирилл Прокопьев — 162,163.
5. Давид Белявский — 161,863.
6. Виктор Калюжин — 160,497
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