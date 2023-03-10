В Канаде не нашли причин для допуска россиян к Олимпийским играм — 2024

Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж высказалась относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм — 2024 в Париже.
«У меня было много бесед с Олимпийским комитетом Канады. Их текущая позиция — и позиция нашего правительства — заключается в том, что на данный момент нет причин пересматривать запрет на участие российских и белорусских спортсменов, потому что спецоперация (слово изменено в соответствии с действующим законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») всё ещё продолжается, и мы не не видим пути к нейтралитету», — приводит слова Сент-Онж TSN.
Политик подчеркнула, что скептически смотрит на целесообразность идеи разрешить россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе.
«Модели, которые были предложены ранее Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении нейтралитета, в том числе и из-за употребления допинга российскими спортсменами, никогда не работали», — добавила Сент-Онж.
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