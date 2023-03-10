Роглич выиграл пятый этап «Тиррено — Адриатико», Власов финишировал в одно время с ним

Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на пятом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико». 168 км из Морро д'Оро в Сарнано-Сассотетто Роглич преодолел за 4 часа 38 минут. В одно время с представителем команды Jumbo-Visma финишировали ещё 16 человек, среди которых Александр Власов из Bora — Hansgrohe.
По итогам данного этапа сменился лидер генеральной классификации. На первое место вышел Роглич, сместивший с вершины немца Леннарда Кемну.
Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». Пятый этап. Морро д'Оро — Сарнано-Сассотетто, 168 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 4:32.32.
2. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) — в то же время.
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) — в то же время.
6. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время.
107. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) + 22:33.
Общий зачёт после пяти этапов из семи
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 20:17.14
2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgroh) — отставание 0.04
3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) + 0.12
7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) + 0.21
127. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) + 41.55
- 10 марта 2023
-
22:58
-
22:29
-
22:11
-
22:09
-
21:56
-
21:26
-
21:24
-
20:25
-
19:58
-
19:42
-
19:28
-
18:58
-
18:50
-
18:45
-
18:05
-
17:56
-
17:23
-
15:22
-
14:37
-
13:31
-
11:24
-
11:08
-
10:23
-
09:56
-
00:20
- 9 марта 2023
-
23:32
-
23:02
-
22:39
-
21:12
-
20:51
-
20:36
-
19:51
-
18:16
-
17:23
-
16:12