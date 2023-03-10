Роглич выиграл пятый этап «Тиррено — Адриатико», Власов финишировал в одно время с ним

Словенский велогонщик Примож Роглич одержал победу на пятом этапе велогонки «Тиррено — Адриатико». 168 км из Морро д'Оро в Сарнано-Сассотетто Роглич преодолел за 4 часа 38 минут. В одно время с представителем команды Jumbo-Visma финишировали ещё 16 человек, среди которых Александр Власов из Bora — Hansgrohe.

По итогам данного этапа сменился лидер генеральной классификации. На первое место вышел Роглич, сместивший с вершины немца Леннарда Кемну.

Велошоссе. «Тиррено — Адриатико». Пятый этап. Морро д'Оро — Сарнано-Сассотетто, 168 км

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 4:32.32.

2. Джулио Чикконе (Италия, Trek-Segafredo) — в то же время.

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) — в то же время.

6. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – то же время.

107. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) + 22:33.

Общий зачёт после пяти этапов из семи

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 20:17.14

2. Леннард Кемна (Германия, BORA – hansgroh) — отставание 0.04

3. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) + 0.12

7. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) + 0.21

127. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan Team) + 41.55