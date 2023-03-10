«Хочу, чтобы он рос как тренер». Петкович — о своём помощнике Бузмакове

Главный тренер мужской сборной России по гандболу серб Владимир Петкович рассказал, что всегда стремится вносить новые элементы в тренерский процесс, а также лестно высказался о своём помощнике Валентине Бузмакове.

«Я ни разу в карьере не провёл две одинаковые тренировки, всегда добавляю что-то новое. Теперь хочу наиграть защиту 5–1, но готовлю её, используя разные упражнения. Уже 40 лет тренирую, буквально каждое занятие записано на бумаге. У Вали также есть полная документация с тренировок за последние два года.

Я хочу, чтобы он рос как тренер. Когда я начинал работу в России, сказал гендиректору ФГР Льву Воронину, что на месте помощника мне нужен молодой российский специалист, который будет учиться и займёт моё место, когда уйду. Валя много работает, у него огромное стремление прогрессировать в профессии, с октября 2020 года каждая тренировка у него «заархивирована».

Эти диски передам и Людмиле Бодниевой. Часто созваниваемся, глубоко уважаю её, после возвращения команды из Минска планируем встретиться», — сказал Петкович в интервью «Быстрому центру».