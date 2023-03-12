Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Примож Роглич стал победителем «Тиррено-Адриатико», Александр Власов — девятый

Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем общего зачёта на многодневке «Тиррено-Адриатико».

По итогам семи этапов победитель показал время 28 часов 38 минут 57 секунд. Второе место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates (+0.18), третьим стал представитель Великобритании Тео Гэйган Харт из INEOS Grenadiers (+0.23).

Россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe по итогам многодневки занял девятое место, отстав от лидера общего зачёта на 39 секунд.

«Тиррено-Адриатико».Общий зачёт.

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 28:38.57.

2. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0.18.

3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.23.

9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +1.10.