Примож Роглич стал победителем «Тиррено-Адриатико», Александр Власов — девятый
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Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем общего зачёта на многодневке «Тиррено-Адриатико».
По итогам семи этапов победитель показал время 28 часов 38 минут 57 секунд. Второе место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates (+0.18), третьим стал представитель Великобритании Тео Гэйган Харт из INEOS Grenadiers (+0.23).
Россиянин Александр Власов из Bora — Hansgrohe по итогам многодневки занял девятое место, отстав от лидера общего зачёта на 39 секунд.
«Тиррено-Адриатико».Общий зачёт.
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) — 28:38.57.
2. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) +0.18.
3. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) +0.23.
9. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) +1.10.
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