«КПРФ» — «Норильский никель»: лидеры мини-футбольной Суперлиги сыграют 16 и 17 марта

Российская мини-футбольная Суперлига возвращается после месячной паузы и сразу с топовым матчем. В четверг и пятницу, 16 и 17 марта, мини-футбольный клуб «КПРФ» на домашней арене в Климовске встретится с «Норильским никелем».

Москвичи возглавляют турнирную таблицу, набрав 58 очков. Заполярный клуб занимает вторую строчку, отставая от «КПРФ» на пять баллов.

Встречи с «Норникелем» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, поэтому «КПРФ» приглашает всех болельщиков в УСЦ «Юность» на оба матча.

«КПРФ» — «Норильский никель»

Четверг, 16 марта – 19:30

Пятница, 17 марта – 19:30

На матчах «КПРФ» болельщиков будет ждать развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход на обе игры свободный.