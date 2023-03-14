«КПРФ» — «Норильский никель»: лидеры мини-футбольной Суперлиги сыграют 16 и 17 марта
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Российская мини-футбольная Суперлига возвращается после месячной паузы и сразу с топовым матчем. В четверг и пятницу, 16 и 17 марта, мини-футбольный клуб «КПРФ» на домашней арене в Климовске встретится с «Норильским никелем».
Москвичи возглавляют турнирную таблицу, набрав 58 очков. Заполярный клуб занимает вторую строчку, отставая от «КПРФ» на пять баллов.
Встречи с «Норникелем» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, поэтому «КПРФ» приглашает всех болельщиков в УСЦ «Юность» на оба матча.
«КПРФ» — «Норильский никель»
Четверг, 16 марта – 19:30
Пятница, 17 марта – 19:30
На матчах «КПРФ» болельщиков будет ждать развлекательная программа, а также розыгрыши призов и подарков. Вход на обе игры свободный.
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