Бывший главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко возглавил «Советский спорт»

Бывший главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко назначен управляющим директором и главным редактором всех медиаресурсов издания «Советский спорт».
«Для меня это большая честь — возглавить проект, с которым я, по сути, связан всю жизнь. В школьные годы я был преданным подписчиком «Советского спорта», в качестве студента журфака МГУ проходил здесь практику, а позже сотрудничал с изданием во время множества крупнейших спортивных событий. Рад, что теперь для меня это не только приятное воспоминание, но и возможность возродить легендарный бренд, сделать его популярным и влиятельным среди аудитории», — прокомментировал своё назначение Слюсаренко.
Евгений Слюсаренко занимал пост директора департамента информационного обеспечения «Газпром-Медиа» с осени 2021 года. Перед этим он более трёх с половиной лет возглавлял самый посещаемый спортивный портал России — «Чемпионат».
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