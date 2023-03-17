Волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья». Новое соглашение с 34-летней доигровщицей рассчитано на ближайший сезон.
«Валлефолья» и Кошелева снова вместе в следующим сезоне. Суперкапитан «тигров» по-прежнему в зелёном и белом. Наша история продолжится!» — сообщается в соцсетях клуба.
Кошелева перешла в «Валлефолью» летом 2021 года. Ранее она выступала за турецкий «Галатасарай». В составе сборной России Татьяна выиграла чемпионат мира 2010 года, а также дважды — чемпионат Европы (2013, 2015). Оба раза она признавалась самым ценным игроком континентального первенства.
В составе казанского «Динамо» и «Заречье-Одинцово» Кошелева становилась чемпионкой России. С краснодарским «Динамо» она дважды выигрывала Кубок Европейской конфедерации волейбола.
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