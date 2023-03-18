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Представители Якутии выиграли международный чемпионат по гонкам на оленьих упряжках

Представители Якутии выиграли международный чемпионат по гонкам на оленьих упряжках
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Триумфаторами самого зрелищного соревнования международного чемпионата по оленеводству — гонок на оленьих упряжках — стали представители Якутии, сообщает ЯСИА.

Бесспорными чемпионами массового заезда стали двоюродные брат с сестрой Надежда и Юрий Семёновы. В личных соревнованиях первым финишировал также якутянин Игорь Колесов. Он оставил позади спортсмена из Амурской области Максима Андреева. А на третьем месте оказался ещё один якутянин Марат Слепцов. Эти результаты входили в итоговый командный зачёт, в котором якутяне расположились на первом и третьем местах.

Международный чемпионат по традиционному оленеводству проходит в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Участниками соревнований стали представители 13 регионов страны, а также оленеводы из Китая, Монголии, Гренландии и Исландии. Соревнования на оленьих упряжках проходили на дистанции в три километра. Главный приз для каждого победителя — буран.

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