Sport Business Awards пройдёт в Москве 19 апреля

19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6-я церемония награждения премией Sport Business Awards. Более сотни финалистов поборются за награду от СБК. Она достанется лучшим спортивным менеджерам, компаниям, объектам и мероприятиям. Подать заявку можно до 31 марта.
Победителей определят в 28 номинациях.
- Спортивное событие года
- Невоспетые герои
- Площадка года
- Стартап года
- Менеджер года
- Спонсорская интеграция года
- Креатив года
- Прорыв года
- SMM года
- Спортивный журналист года
- Технология года
- Производитель года
- Арена года
- Matchday года
- Стадион года
- Ледовая арена года
- Строительная организация года
- Проектное бюро года
- Спортивный регион года
- IT-решение года
- Горнолыжный комплекс года
- Девелопер года
- Объект года
- Медиапроект года
- Спортсмен года
- Корпоративное событие года
- Клиентский сервис года
- Билетный оператор года
В финал выйдут 115 номинантов. Шорт-лист будет обнародован до 5 апреля.
Лучших назовут по итогам голосования жюри, членами которого станут сто экспертов. Они оценят каждого участника по нескольким критериям. Для неперсональных номинаций предусмотрена защита проектов. Голосование пройдёт с 11 по 16 апреля. Церемония награждения запланирована на 19 апреля.
Александра Савраева, продюсер SBA: «Мы будем вручать премию в весьма сложные времена для спортивной индустрии. Наше мероприятие – это серьёзная поддержка российских производителей, поставщиков, федераций, спонсоров и других игроков отрасли. Премия от СБК – престижная награда. Она символизирует признание заслуг в индустрии. К тому же это мероприятие для профессионалов. Представители клубов, лиг, организаций могут пообщаться между собой, поучиться чему-то друг у друга и понять, кто сегодня лидирует на рынке. Кроме того, премия – это ещё и возможность попасть в медийное поле. Среди партнёров SBA – ведущие спортивные средства массовой информации России».
Как и в прошлые годы, проекты будут оценивать высококлассные эксперты отрасли. Они разбираются в специфике номинаций, потому что постоянно работают с объектами, компаниями и организациями, понимают потребности рынка и аудитории.
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