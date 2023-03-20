Sport Business Awards пройдёт в Москве 19 апреля

19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6-я церемония награждения премией Sport Business Awards. Более сотни финалистов поборются за награду от СБК. Она достанется лучшим спортивным менеджерам, компаниям, объектам и мероприятиям. Подать заявку можно до 31 марта.

Победителей определят в 28 номинациях.

Спортивное событие года

Невоспетые герои

Площадка года

Стартап года

Менеджер года

Спонсорская интеграция года

Креатив года

Прорыв года

SMM года

Спортивный журналист года

Технология года

Производитель года

Арена года

Matchday года

Стадион года

Ледовая арена года

Строительная организация года

Проектное бюро года

Спортивный регион года

IT-решение года

Горнолыжный комплекс года

Девелопер года

Объект года

Медиапроект года

Спортсмен года

Корпоративное событие года

Клиентский сервис года

Билетный оператор года

В финал выйдут 115 номинантов. Шорт-лист будет обнародован до 5 апреля.

Лучших назовут по итогам голосования жюри, членами которого станут сто экспертов. Они оценят каждого участника по нескольким критериям. Для неперсональных номинаций предусмотрена защита проектов. Голосование пройдёт с 11 по 16 апреля. Церемония награждения запланирована на 19 апреля.

Александра Савраева, продюсер SBA: «Мы будем вручать премию в весьма сложные времена для спортивной индустрии. Наше мероприятие – это серьёзная поддержка российских производителей, поставщиков, федераций, спонсоров и других игроков отрасли. Премия от СБК – престижная награда. Она символизирует признание заслуг в индустрии. К тому же это мероприятие для профессионалов. Представители клубов, лиг, организаций могут пообщаться между собой, поучиться чему-то друг у друга и понять, кто сегодня лидирует на рынке. Кроме того, премия – это ещё и возможность попасть в медийное поле. Среди партнёров SBA – ведущие спортивные средства массовой информации России».

Как и в прошлые годы, проекты будут оценивать высококлассные эксперты отрасли. Они разбираются в специфике номинаций, потому что постоянно работают с объектами, компаниями и организациями, понимают потребности рынка и аудитории.

Сайт премии.