Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Sport Business Awards пройдёт в Москве 19 апреля

Sport Business Awards пройдёт в Москве 19 апреля
Комментарии

19 апреля 2023 года в Москве пройдет 6-я церемония награждения премией Sport Business Awards. Более сотни финалистов поборются за награду от СБК. Она достанется лучшим спортивным менеджерам, компаниям, объектам и мероприятиям. Подать заявку можно до 31 марта.

Победителей определят в 28 номинациях.

  • Спортивное событие года
  • Невоспетые герои
  • Площадка года
  • Стартап года
  • Менеджер года
  • Спонсорская интеграция года
  • Креатив года
  • Прорыв года
  • SMM года
  • Спортивный журналист года
  • Технология года
  • Производитель года
  • Арена года
  • Matchday года
  • Стадион года
  • Ледовая арена года
  • Строительная организация года
  • Проектное бюро года
  • Спортивный регион года
  • IT-решение года
  • Горнолыжный комплекс года
  • Девелопер года
  • Объект года
  • Медиапроект года
  • Спортсмен года
  • Корпоративное событие года
  • Клиентский сервис года
  • Билетный оператор года

В финал выйдут 115 номинантов. Шорт-лист будет обнародован до 5 апреля.
Лучших назовут по итогам голосования жюри, членами которого станут сто экспертов. Они оценят каждого участника по нескольким критериям. Для неперсональных номинаций предусмотрена защита проектов. Голосование пройдёт с 11 по 16 апреля. Церемония награждения запланирована на 19 апреля.

Александра Савраева, продюсер SBA: «Мы будем вручать премию в весьма сложные времена для спортивной индустрии. Наше мероприятие – это серьёзная поддержка российских производителей, поставщиков, федераций, спонсоров и других игроков отрасли. Премия от СБК – престижная награда. Она символизирует признание заслуг в индустрии. К тому же это мероприятие для профессионалов. Представители клубов, лиг, организаций могут пообщаться между собой, поучиться чему-то друг у друга и понять, кто сегодня лидирует на рынке. Кроме того, премия – это ещё и возможность попасть в медийное поле. Среди партнёров SBA – ведущие спортивные средства массовой информации России».

Как и в прошлые годы, проекты будут оценивать высококлассные эксперты отрасли. Они разбираются в специфике номинаций, потому что постоянно работают с объектами, компаниями и организациями, понимают потребности рынка и аудитории.

Сайт премии.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023