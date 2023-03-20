«Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» и сохранили лидерство в ЧР по гандболу

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Лидирующие в соревнованиях «Чеховские медведи» на выезде обыграли «СГАУ-Саратов» со счётом 38:25. По шесть мячей забили Кирилл Котов и Евгений Дзёмин.

Ставропольский «Виктор» одержал победу над уфимским «Акбузатом» (34:27) и занимает второе место, уступая «Чеховским медведям» по дополнительным показателям. У обеих команд по 30 очков.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап

«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 25:38 (15:17).

«Акбузат» (Уфа) — «Виктор» (Ставрополь) — 27:34 (15:18).

«Скиф» (Омская область) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 23:28 (15:14).

«Динамо» (Астрахань) – «СКИФ» (Краснодар) – 35:19 (22:10).

«Пермские медведи» — ЦСКА (Москва) – 31:29 (15:16).