«Чеховские медведи» обыграли «СГАУ-Саратов» и сохранили лидерство в ЧР по гандболу

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. Лидирующие в соревнованиях «Чеховские медведи» на выезде обыграли «СГАУ-Саратов» со счётом 38:25. По шесть мячей забили Кирилл Котов и Евгений Дзёмин.
Ставропольский «Виктор» одержал победу над уфимским «Акбузатом» (34:27) и занимает второе место, уступая «Чеховским медведям» по дополнительным показателям. У обеих команд по 30 очков.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап
«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 25:38 (15:17).
«Акбузат» (Уфа) — «Виктор» (Ставрополь) — 27:34 (15:18).
«Скиф» (Омская область) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 23:28 (15:14).
«Динамо» (Астрахань) – «СКИФ» (Краснодар) – 35:19 (22:10).
«Пермские медведи» — ЦСКА (Москва) – 31:29 (15:16).
- 20 марта 2023
-
19:43
-
16:21
-
15:36
-
12:36
-
10:39
- 19 марта 2023
-
23:47
-
23:22
-
18:45
- 18 марта 2023
-
21:22
-
18:51
-
18:25
-
18:03
-
16:54
-
15:41
-
00:45
- 17 марта 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:13
-
22:33
-
21:46
-
20:20
-
18:48
-
13:49
-
13:15
-
12:45
-
12:22
-
12:18
-
11:29
-
11:01
- 16 марта 2023
-
23:20
-
21:37
-
20:41
-
18:40
-
17:26
-
16:20