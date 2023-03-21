Гандболистки ЦСКА и «Кубани» проведут пятый матч в сезоне

В четверг, 23 марта, ЦСКА дома сыграет с краснодарской «Кубанью» в рамках второй части предварительного этапа женской гандбольной Суперлиги.
Предыдущая встреча ЦСКА и «Кубани» прошла в Краснодаре и завершилась победой ЦСКА со счётом 37:27. Этот матч станет 13-м в истории противостояния и пятым в этом сезоне. Во всех предыдущих матчах армейские гандболистки одерживали победы.
«Кубань» основана в 1973 году заслуженным тренером СССР и России, бронзовым призёром Олимпийских игр в Барселоне Александром Тарасиковым. Краснодарская команда является чемпионом СССР, двукратным победителем Кубка обладателей Кубков, четырёхкратным вице-чемпионом России. В 2016-2019 годах «Кубань» возглавлял Евгений Трефилов, который привёл сборную России к золотым медалям Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Встреча пройдёт в Москве на площадке ВА «Динамо» по адресу: ул. Василисы Кожиной, 13. Начало матча — в 20:00.
Билеты вы можете приобрести по ссылке.
На данный момент ЦСКА возглавляет группу А Суперлиги, набрав максимальные 62 очка в 31 встрече. Краснодарская команда занимает шестое место с 35 очками.
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