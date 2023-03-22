Россия и Китай в совместном заявлении выступили против политизации спорта

Российская Федерация и Китайская Народная Республика выступили против политизации спорта в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. Полное заявление было опубликовано на официальном сайте президента России.
«Стороны высоко оценивают позитивные результаты годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022–2023 годах и продолжат укреплять всестороннее взаимодействие в данной сфере, способствуя совместному развитию физической культуры и спорта двух стран.
Китайская сторона поддерживает российскую инициативу о проведении в 2024 году в г. Казань Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Стороны выступают против политизации спорта, надеются на задействование уникальной роли физической культуры и спорта для продвижения солидарности и мира.
Стороны приветствуют соответствующие инициативы и решения Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии, совместно отстаивают олимпийские ценности, готовы создавать площадки с благоприятными условиями для проведения соревнований с участием спортсменов из всех стран, отвечающих требованиям», – говорится в заявлении.
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