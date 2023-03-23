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Губерниев: слова Баха про политический нейтралитет МОК — очередное сотрясание воздуха

Губерниев: слова Баха про политический нейтралитет МОК — очередное сотрясание воздуха
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее заявил, что выступает против политического влияния на спорт.

«Очередное сотрясание воздуха. Они просто говорят и ничего не делают. Хотели бы допустить — уже допустили бы. Продолжается абсолютное замыливание процесса», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что исполком МОК рассмотрит возможное возвращение россиян и белорусов на международные старты на заседании 28 марта. Напомним, 10 марта Международная федерация фехтования приняла решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

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