Казанский «Зенит» выиграл регулярный чемпионат России по волейболу

Пятью матчами завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Казанский «Зенит» на своей площадке одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:15, 25:17, 25:15) и стал победителем регулярного чемпионата. При равенстве побед (по 28) «Зенит» на три очка опередил московское «Динамо».

Санкт-петербургский «Зенит» на тай-брейке одолел уфимский «Урал» со счётом 3:2 (25:14, 27:29, 32:34, 26:24, 15:7). Эта победа стала для «Зенита» 24-й в чемпионате страны и позволила занять третье место, при равенстве побед опередив на шесть очков новосибирский «Локомотив».

Эти четыре команды (оба «Зенита», «Динамо» и «Локомотив») напрямую вышли в четвертьфинал.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 30-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) – «АСК» (Нижний Новгород) – 3:0 (25:23, 25:18, 25:22)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 25:20)

«Строитель» (Минск) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 1:3 (19:25, 19:25, 25:19, 20:25)

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Урал» (Уфа) – 3:2 (25:14, 27:29, 32:34, 26:24, 15:7)

«Зенит» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) – 3:0 (25:15, 25:17, 25:15)