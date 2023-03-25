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В международной федерации рассказали о возвращении российских стрелков на соревнования

В международной федерации рассказали о возвращении российских стрелков на соревнования
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Глава Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) Лучано Росси высказался о возможности участия российских стрелков в отборе на Олимпийские игры – 2024 через азиатские соревнования.

«Российским и белорусским стрелкам очень сложно выступать в Европе. Как известно, олимпийский дух — это дружба, уважение и мир, но политическая ситуация иная. Я поговорю с президентом МОК Томасом Бахом, и мы скоро узнаем, как всё будет происходить.

Наша позиция состоит в том, чтобы постепенно возвращать россиян на международные соревнования, потому что нехорошо, что спортсмены оплачивают этот счёт. Но, конечно, если среди них военнослужащие и полиция… Надеюсь, мы найдём решение этой проблемы», — приводит слова Росси Indian Express.

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