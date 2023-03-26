«Чеховские медведи» победили СКИФ и дополнили список полуфиналистов «Финала четырёх»

26 марта в городе Чехов состоялся матч 1/4 финала Кубка России между местной командой «Чеховские медведи» и краснодарским СКИФом. Встреча завершилась со счётом 29:14 (15:5) в пользу хозяев.

Краснодарский СКИФ привёз в Подмосковье молодёжный состав, усиленный пятью игроками основы. Тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов дал практику резервистам, таким образом в воротах команды хозяев оказались Дмитрий Павленко и Владислав Мартыненко, которые отыграли по полчаса. При этом показатель Павленко – 54% надёжности. Самыми результативными игроками матча оказались Евгений Дзёмин и Александр Ермаков, которые принесли своей команде по пять голов.

Таким образом, команда «Чеховские медведи» присоединилась к ЦСКА, «Зениту» и «Пермским медведям», которые уже гарантировали себе место в «Финале четырёх».