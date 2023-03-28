В волейбольной Суперлиге стартует квалификационный раунд плей-офф

Сегодня, 28 марта, в волейбольной Суперлиге среди мужчин начинается квалификационный раунд плей-офф, по итогам которого четыре команды пройдут в следующий этап. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Чемпионат России — 2023. Мужчины. Суперлига. Квалификационный раунд
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — начало матча в 15:00 мск.
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — начало матча в 17:00 мск.
«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — матч стартует в 17:00 мск.
АСК (Нижний Новгород) — «Кузбасс» (Кемерово) — начало матча в 19:00 мск.
С результатами встреч можно ознакомиться здесь.
Согласно регламенту чемпионата России четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — «Зенит-Казань», «Динамо», «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» — вышли сразу в четвертьфинал, а команды, которые заняли с 5-го по 12-е места, проведут дополнительный раунд плей-офф.
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