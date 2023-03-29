В Финляндии осудили решение МОК о возможном допуске россиян к международным стартам

Исполнительный директор Олимпийского комитета Финляндии Тайна Сусилуото высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям при выполнении ряда условий.

«На этой неделе мы по-прежнему осуждали поведение России. Время для возвращения российских и белорусских спортсменов ещё не пришло. Решения, безусловно, были приняты в поле противоречивых правовых норм. Я считаю, что при помощи нашего влияния были выработаны строгие условия допуска. Их строгость меня даже удивила. Связь с армией или органами безопасности исключает немало спортсменов, если знать, как устроен спорт в России и Беларуси.

Запрет на использование государственных символов? Это было справедливо подчёркнуто на пресс-конференции МОК. Это, безусловно, должно относиться и к зрителям.

Если спорт начинают использовать в пропагандистских целях, это заставляет принять решение о том, что такие спортсмены не должны участвовать в соревнованиях в будущем. Здесь много беспрецедентных критериев.

К счастью, есть упорядоченные решения, такие как решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). На практике решение World Athletics означает, что россиян и белорусов в Париже не будет, потому что отборочные соревнования уже идут», — приводит слова Сусилуото Ilta-Sanomat.