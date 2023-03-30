«Зенит-Арена» претендует на премию SBA в двух номинациях

«Строительная компания года» и «Площадка года» – в этих категориях АО «Зенит-Арена» будет бороться за награду Sport Business Awards. Победителей объявят на церемонии награждения 19 апреля в Москве.
АО «Зенит-Арена» существует с 2007 года и сейчас специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации уникальных и технически сложных объектов. В минувшем году компания завершила строительство нескольких объектов (например, в яхт-клубе «Геркулес»), ввела в эксплуатацию ледовый каток возле «Газпром-Арены», а также выиграла ряд городских наград. АО «Зенит-Арена» претендует на награду в номинации «Строительная компания года».
В ноябре 2022 года возле стадиона «Зенита» открылась вторая очередь ледового катка. Этот проект номинирован в категории «Площадка года». Посещаемость катка в среднем составляет 2500 человек в сутки. С ноября по март каток посетило более 315 000 гостей.
На площадке проводятся массовые культурные мероприятия, корпоративные мероприятия и городские праздники. Кроме того, АО «Зенит-Арена» продолжила предоставлять лёд для благотворительных мероприятий в рамках безвозмездной помощи. Здесь катаются воспитанники детских домов и интернатов разных районов Петербурга, опекаемые дети по заявкам муниципальных образований, дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями.
Sport Business Awards – ежегодная премия, организованная СБК. Этой весной менеджеры, предприниматели, компании, проектные бюро, арены, стартапы и целые регионы будут бороться за престижную награду в шестой раз. В 2023 году число номинаций увеличили до 28. В жюри входят десятки экспертов и практиков индустрии. Шорт-лист премии будет объявлен в начале апреля.
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