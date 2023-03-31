Шахматистка Лагно уступила китаянке в пятом раунде женского Гран-при ФИДЕ

Российская шахматистка Екатерина Лагно уступила спортсменке из Китая Чжу Цзинер, которая одержала впечатляющую победу над одной из фавориток турнира, набрав 3,5 очка.

Чжу Цзинер стала лидером турнира в Нью-Дели.

Спортсменка из Грузии Нана Дзагнидзе уступила Хампи Конеру из Индии, которая захватила инициативу с самого начала.

Другая грузинская спортсменка Харика Дронавалли проиграла своей оппонентке из Казахстана Бибисаре Асаубаевой. Играя чёрными против Бибисары, Дронавалли заняла пассивную позицию и не смогла найти выход из ситуации. После почти пяти часов игры, проведённой в основном в обороне, Дронавалли была вынуждена поднять белый флаг.

Представительница Индии Вайшали Рамешбабу, самая молодая участница турнира, сыграла вничью с Нино Бациашвили из Грузии.

У Полины Шуваловой и Александры Горячкиной был выходной от игр день.

Турнирная таблица после пятого раунда выглядит следующим образом:

Чжу Цзинер — 3,5 очка;

Бибисара Ассаубаева – 3 очка;

Полина Шувалова — 2,5 очка;

Хампи Конеру — 2,5 очка;

Александра Горячкина – 2 очка;

Катерина Лагно – 2 очка;

Нана Дзагнидзе — 1,5 очка;

Харика Дронавалли – 1,5 очка;

Нино Бациашвили — 1 очко;

Вайшали Рамешбабу – 0,5 очка.