Шахматистка Лагно уступила китаянке в пятом раунде женского Гран-при ФИДЕ

Российская шахматистка Екатерина Лагно уступила спортсменке из Китая Чжу Цзинер, которая одержала впечатляющую победу над одной из фавориток турнира, набрав 3,5 очка.
Чжу Цзинер стала лидером турнира в Нью-Дели.
Спортсменка из Грузии Нана Дзагнидзе уступила Хампи Конеру из Индии, которая захватила инициативу с самого начала.
Другая грузинская спортсменка Харика Дронавалли проиграла своей оппонентке из Казахстана Бибисаре Асаубаевой. Играя чёрными против Бибисары, Дронавалли заняла пассивную позицию и не смогла найти выход из ситуации. После почти пяти часов игры, проведённой в основном в обороне, Дронавалли была вынуждена поднять белый флаг.
Представительница Индии Вайшали Рамешбабу, самая молодая участница турнира, сыграла вничью с Нино Бациашвили из Грузии.
У Полины Шуваловой и Александры Горячкиной был выходной от игр день.
Турнирная таблица после пятого раунда выглядит следующим образом:
Чжу Цзинер — 3,5 очка;
Бибисара Ассаубаева – 3 очка;
Полина Шувалова — 2,5 очка;
Хампи Конеру — 2,5 очка;
Александра Горячкина – 2 очка;
Катерина Лагно – 2 очка;
Нана Дзагнидзе — 1,5 очка;
Харика Дронавалли – 1,5 очка;
Нино Бациашвили — 1 очко;
Вайшали Рамешбабу – 0,5 очка.
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